El 2024 de Emiliano Vecchio ha estado lleno de turbulencias, tras su polémica salida de Unión Española. Ahí, el volante fue acusado de no pagar 43 millones acumulados en arriendo y su nivel deportivo tampoco fue el esperado.

Por eso, el “gordo” apunta a empezar el 2025 renovado y lejos de los problemas extrafutbolísticos. Y ahí, un retorno a Argentina es su anhelo, donde pese a estar identificado con Rosario Central, ahora apunta a otro popular equipo.

Justamente, el ex hispano y Colo Colo se candidateó sin ningún miedo a Boca Juniors, club donde los flashes se los roba ahora Carlos Palacios. Vecchió habló con DSports y le lanzó un recado a Juan Román Riquelme y compañía.

Vecchio le jura amor a Boca

Emiliano Vecchio dice estar vigente y apto para jugar en Boca Juniors a sus 36 años. Pese a que sabe que la opción es compleja, llenó de loas al equipo donde milita ahora Carlos Palacios.

Palacios viendo a Boca.

“Me gustaría jugar en Boca obviamente. Boca es el Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, tuve esa oportunidad y no avancé porque estaba en Central, era el capitán y estaba en un proyecto que no podía abandonar el barco, pero me gustaría”, dijo el volante.

Publicidad

Publicidad

Por eso, Vecchio le dedicó sus mejores versos al entrenador de los xeneizes, admitiendo que la opción de jugar en La Bombonera es compleja, diciendo que “claramente no debo estar en los planes de Fernando (Gago)”.

ver también Carlos Palacios es portada en Argentina: destacan su poderosa preparación física para integrarse a Boca

“Hoy Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo. Gago es un entrenador espectacular. Con él, Boca va a ser un equipo muy competitivo”, cerró.