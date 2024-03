Mientras el mundo espera paciente por la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, en España se refieren al impacto que tendrá la estrella francesa en su arribo al Santiago Bernabéu. Pero no son los merengues los que hablan del tema. Joan Laporta, presidente del Barcelona, fue quien habló sobre el fichaje.

Laporta habló con el sitio Mundo Deportivo y, primero, aseguró que no siente envidia alguna del Real Madrid por asegurar a una de las grandes estrellas del fútbol mundial. “No, para nada, para nada. Además que no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos”, declaró.

Después, el presidente de los culés contó que tiene un presentimiento. “Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo”, dijo.

En Madrid, en tanto, no dejan que la inminente llegada de Mbappé los distraiga. “La gente puede hablar y lo entiendo, pero me gustaría pensar en esta temporada, en ganar títulos. Estamos pensando en lo que queda, es lo que me gusta y por lo que trabajamos”, dijo Carlo Ancelotti, técnico merengue.

El acuerdo de Mbappé con el Real Madrid

De acuerdo al sitio Marca, Kylian Mbappé ya firmó contrato con el Real Madrid para convertirse en merengue a partir de julio. El delantero llegará al equipo de Carlo Ancelotti después de un coqueteo de varias temporadas y como agente libre. Terminará contrato con el PSG y no renovará.

La decisión de dejar París ya fue comunicada, por lo que saldrá del equipo el próximo 30 de junio. El delantero pidió que no presentaran nuevas ofertas de renovación, porque su firma ya estaba en Madrid. En su llegada, será el mejor pagado de la plantilla merengue.

