En Argentina ha sido toda una polémica el supuesto interés de Boca Juniors por querer contar con el chileno Felipe Loyola, donde desde Independiente reclamaron que el presidente Juan Román Riquelme conversaba con los dueños de la carta del jugador para presionar.

Si bien parte de la prensa trasandina ha apuntado a su representante, Fernando Felicevich, otros hablan de los dueños de Huachipato, pero con un dato que puede causar revuelo en el país.

Esto, porque, en radio La Red, hablan de que las conversaciones han sido con Mario Pesce, quien junto a Victoriano Cerda vendieron su parte de Huachipato, donde los apuntan de quedarse con la propiedad de los pases de ciertos jugadores.

En ese sentido, señalan la situación de Felipe Loyola, además del ex acerero Walter Mazzanti, a quien quiere en Independiente, pero advierten un particular caso: Huachipato, que tiene porcentajes comprometidos, no recibirá nada por esos pases.

Walter Mazzanti también pasó por Huachipato y ahora desde Huracán suena en Independiente. Foto: Daniel Pino/Photosport

ver también Felipe Loyola provoca una indignación total entre Independiente y Boca: "Falta de ética"

Argentina reacciona al extraño caso de Huachipato

Fue en el citado medio, cuando se hablaba de las posibles salidas de Felipe Loyola a Boca Juniors y Walter Mazzanti a Independiente, donde entregaron detalles que también sorprendieron al panel de comunicadores.

Publicidad

Publicidad

“Fueron hablar con los dueños del futbolista, los ex dueños de Huachipato que tienen los derechos económicos de Loyola y Mazzanti. Hablaron con ellos. Marcelo Pesce se llama y que se quedaron con los jugadores (tras vender)”, destacó el periodista Matías Martínez.

En ese sentido, fueron comprendiendo que los ex dueños de Huachipato son los que están negociando vender parte de los pases de Loyola y Mazzanti, en algo que llamó la atención, teniendo en cuenta que los acereros figuran con porcentajes den la propiedad de los jugadores nombrados.

“Un tipo es el dueño de Loyola, pero ya no pertenece a ese club donde jugaba”, quedó impacta uno de los comentaristas deportivos por la situación que fue descrita y donde esperan respuestas para aclarar.

Publicidad

Publicidad