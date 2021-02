Zlatan Ibrahimovic no tiene dudas: "Para mí Ronaldo es el mejor jugador de la historia, sin duda alguna"

La discusión en el mundo del fútbol hace décadas es si el mejor de la historia es Pelé o Diego Armando Maradona. Los más jóvenes suman a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, sin embargo, Zlatan Ibrahimovic piensa diferente.

El goleador del Milan asegura que el número uno del fútbol es el brasileño Ronaldo Nazario, quien es sin lugar a dudas -por lo bajo- uno de los mejores atacantes que pasó por las canchas de fútbol.

"Siempre digo a todos los que juegan conmigo: 'Ronaldo es el juego del fútbol'. Para mí ese Ronaldo es el fútbol. La forma en que se movía, la forma en que hacía sus pases. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda alguna", afirmó Zlatan.

El sueco fue muy crítico de las nuevas generaciones y se autollamó de la vieja escuela para diferenciarse de los parámetros que se ocupan en la actualidad, según sus palabras.

"Hoy en día los jugadores juegan cinco minutos e inmediatamente se les ve como grandes jugadores. Me alegro de venir de la vieja escuela. Las redes sociales lo han cambiado todo, hoy gracias a las redes sociales los jugadores son vistos como campeones a pesar de haber hecho poco. Antes no era así. Antes había que conseguir grandes cosas, y durante mucho tiempo, para ser considerado un gran jugador. Me gusta más la vieja escuela", afirmó.

Para el final, se refirió a su actual nivel en el Milan. "Cuando se juega a un nivel tan alto, siempre existe la misma presión, seas quien seas. Si estás aquí, estás aquí porque te lo mereces y eres lo suficientemente bueno. No me importa si eres joven o no, no puedo pensar en el hecho de que eres joven y tu tiempo llegará. Cuando juegas en el Milan no hay tiempo, tienes que hacerlo bien ahora. Si no juego bien, el Milan comprará otro delantero en el próximo mercado de fichajes que jugará mejor que yo, así que tengo que jugar bien y eso va para todos", cerró.