Zlatan y su vuelta a la selección sueca: "Estoy porque lo merezco, por lo hecho en los últimos meses"

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, aseguró que su regreso a la selección de Suecia se debe a su rendimiento actual en la Serie A y no a su pasado.

"Estoy de vuelta porque lo merezco, por lo hecho en los últimos meses, no porque me llame Zlatan y sea Ibrahimovic, sino por lo que aporto en el campo. Por eso es por lo que te eligen", señaló el ex Barcelona.

Sobre la conversación que tuvo con el entrenador Janne Anderson, comentó: "Hablamos de todo. En pocas palabras: trazamos una raya sobre todo lo ocurrido y miramos adelante. Nos tratamos con respeto".

Zlatan había tenido algunas disputas con Anderson, a quien criticó por no convocar a jugadores de origen extranjero en su primera nómina. Pero aparentemente han limado sus asperezas.

"Janne me preguntó: '¿Quieres venir?' Fui muy sincero: 'Janne, el día que hagas la lista, pregúntame un día antes si estoy para jugar y te responderé con franqueza'. Y cuando ese día llegó, dije que me sentía preparado", reveló la estrella sueca.

Finalmente, alabó a Anderson: "La mentalidad es la misma, él quiere ganar a cualquier precio. Tiene más experiencia hoy, es más listo, se mueve con más inteligencia y hace lo que tiene que hacer para ayudar al equipo de la mejor forma".

