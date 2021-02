Zinedine Zidane se frustra por las lesiones en Real Madrid: "Son muchas y estoy preocupado"

Real Madrid consiguió una victoria contundente con marcador de 2-0 sobre Valencia en La Liga gracias a los goles de Karim Benzema y Toni Kroos, gracias a un muy buen funcionamiento pero no todo fueron buenas noticias pues Dani Carvajal salió lesionado apenas a los 26 minutos del compromiso.

El lateral derecho tuvo que retirarse a poco de regresar pues venía de estar un mes fuera de las convocatorias merengues, por lo que Zinedine Zidane suma preocupaciones. "No lo entiendo, son muchas y estoy preocupado. Pierdes a un jugador y a mí me molesta", comentó en la rueda de prensa posterior al partido.

Sergio Ramos, Marcelo, Federico Valverde, Eden Hazard, Rodrygo, Eder Militao y Alvaro Odriozola son los jugadores con los que no podía contar para medirse a Valencia. "Lo siento por todos. Le quiero como a todos con nosotros. Es lo peor para un entrenador. Espero que sea poco, no puedo decir más. No puedo explicar estas lesiones", añadió.

A pesar que obtener La Liga es complicado por la distancia que ha sacado el Atlético de Madrid (cinco puntos con dos partidos menos), Zidane no pierde la fe. "Vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Estamos en una buena racha, vamos a creer en nosotros. Se trata de ello. Lo interpretamos bien defensivamente", apuntó.

Real Madrid ratifica su mejora y su próximo partido será el sábado visitando a Valladolid antes de reanudar su participación en la Champions League el miércoles 24 de febrero cuando inicie su llave de octavos de final ante Atalanta en Italia.