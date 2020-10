Yeferson Soteldo: Prensa brasileña asegura que no quiso ir a Arabia Saudita para quedarse en Santos

Desde que llegó Yerferson Soteldo al Santos por exclusiva solicitud del otrora técnico de ese equipo, Jorge Sampaoli, se ha ganado el corazón de los hinchas a punta de regates, goles, habilitaciones y una personalidad que los torcedores saben valorar.

Días agitados ha tenido el venezolano porque todo indicaba que partía al Al Hilal, de Arabia Saudita, de hecho utilizó la cinta de capitán como señal que era su último partido en el cuadro paulista.

Sin embargo no hubo acuerdo entre el jugador y el club árabe, más allá que todo estaba acordado entre instituciones, por eso Soteldo seguirá en Brasil.

Según Terra Brasil, el ex Huachipato no quería partir por eso "pidió una violenta cantidad de dinero para no cerrar el negocio y probablemente continuará en Santos hasta febrero".

Los medios paulistas en general han criticado a la dirigencia del Santos por querer a toda costa vender al jugador para hacer frente a las deudas que tiene el club.

En esa línea también se publicó este viernes el interés que tiene Huachipato de comprar el 100% de la carta de Yeferson Soteldo.

"Por su valoración solo merece la pena dejar el club para partir a un equipo europeo. Huachipato, equipo chileno, coincide con la valoración de su exjugador. Y así envió un acuerdo para volver a tener el 100% de los derechos de Soteldo", cierra la nota Terra.