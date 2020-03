Xavi Hernández condiciona su regreso a Barcelona con polémica frase: “No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario”

El actual entrenador del Al-Sadd, el español Xavi Hernández se refirió por primera vez al ofrecimiento que recibió para asumir la banca técnica del FC Barcelona, tras el inesperado despido de Ernesto Valverde. En ese sentido, explicó su negativa para asumir el cargo con polémicas frases, pero dejó la puerta abierta para un futuro cercano.

En entrevista con La Vanguardia de España señaló que “no tengo ningún problema: no me escondo, ni me retracto. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad, y que son gente muy válida. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario (...) Quiero volver al Barcelona, pero para empezar un proyecto desde cero".

“Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezará de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, complementó.

Al ser consultado sobre los cambios que realizaría en la actual plantilla del equipo catalán, expresó que “gran parte de ella me parece extraordinaria. La base es muy buena. Yo ficharía extremos, tipo Neymar -no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular-; el Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry”.

Finalmente, se refirió a la influencia de Johan Cruyff en su carrera. “Para mí es el hombre que cambió la historia del fútbol. Y si el fútbol es una religión, él fue su dios. Nos reunimos en varias ocasiones. Él me decía que algún día vendría a buscarme el Barça y me daba consejos: que tenía que decidir yo las cosas, que cuando eso ocurriera no entrara porque sí”, sentenció.