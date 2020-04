Xavi: "Ahora que me he probado, me veo capaz de entrenar al Barcelona"

El mítico mediocampista del Barcelona y la selección española, Xavi Hernández, conversó a fondo en una entrevista con el reconocido youtuber DjMaRiiO.

El campeón del mundo repasó la actualidad del mundo del fútbol y habló de su posible futuro en el Barça. Además, aseguró que si llega a la banca culé, le abriría las puertas a un posible regreso de Neymar.

Sobre un futuro en la banca del Barça, Xavi señaló que "no sé por qué la gente me ve así (como técnico), pero me gusta. Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida".

"Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar", añadió.

Además, sobre un posible regreso de Ney al Barça, el volante fue enfático: "¿Por qué no? Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona. Fue profesional aquí y marcaría diferencias. Luego está el tema social, burocrático, que ahí no me meto. Pero en el campo está entre los cinco mejores".

Por último, entre otros temas, el actual DT del Al-Sadd abordó el posible fichaje de Lautaro Martínez y eligió a los jugadores que más se parecen a su estilo de juego: "Me gusta (Lautaro), ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse".

"Hay varios. como Gundogan, De Jong, Arthur, Kroos, Modric, Cazorla... Se asemejan a mí, técnicamente tienen visión de juego, no pierden el balón fácil", cerró.