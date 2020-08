Willington Ortiz: "Quisiera ver jugar a James, pero eso se gana, no se regala"

Willington Ortiz es una de las glorias más grandes del fútbol colombiano, con un talento que ilusionó a todo un país hace ya cuatro décadas, y le da hoy la autoridad necesaria para abordar uno de los grandes misterios: por qué no juega James Rodríguez en el Real Madrid.

En conversación con La Redgoleta de RedGol, Don Willy advierte que, "como colombiano quisiera verlo jugar, pero pienso que eso se gana, no lo regalan. No hay que ir a comprarlo. Para estar dentro en la elite, hay que ganarse la posición, ese reconocimiento que te digan vení que eres de los nuestros. Pero si no te lo ganas no eres de ese mismo grupo".

- ¿Y no es opción que se vaya a otro equipo?

"Si tiene las condiciones y trabajas, haces todo para que te miren o te den una oportunidad y no llega, entonces busca y le demuestras en otro lado que estaba equivocado. No te puedes quedar ahí esperando a ver qué pasa. Busca una opción en otro lado y demuestra que el técnico que te tenía sentado estaba equivocado".

James Rodríguez es uno de los enigmas del Real Madrid de Zinedine Zidane

- El hincha chileno califica a James como sobrevalorado. ¿Qué le parece?

"James no está sobrevalorado, sino que él se lo ganó. Y no es que se lo ganó ahora. Eso se lo ganó en el Mundial. Fue el goleador del Mundial, el mejor jugador del Mundial y pagaron esa plata por eso. Pero es diferente que él haga todo eso en el Mundial y pase un año y su rendimiento caiga no sé por qué".

"Después de cada Mundial, el que sale mejor jugador o goleador se va al Real Madrid, al Barcelona, al Bayern Múnich o al equipo más fuerte de Inglaterra. Ahora, si él no demuestra todo eso durante el tiempo que va estar en otro equipo", completa Willington Ortiz.