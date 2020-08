Wayne Rooney: "Thiago al Bayern de Múnich es un fichaje mejor que el de Messi al Manchester City"

La novela de Lionel Messi y el Barcelona sigue dando que hablar. El silencio del argentino, que estaría con un pie fuera de los culé, ha generado que cientos de equipos pongan sus ojos en él, siendo el Manchester City el que correría con más ventaja.

Su llegada significaría un bombazo para la Premier League, pero no todos lo ven de esa manera. Wayne Rooney, delantero inglés y leyenda del Manchester United, habló al respecto y sorprendió al señalar que, para él, el posible fichaje de Thiago Alcántara al Liverpool es mucho mejor que el del 10 al equipo de Pep Guardiola.

En conversación con TalkSport, el actual delantero del Derby County analizó las nuevas caras que podrían llegar a la Premier, donde dijo que la próxima temporada se pelearán el título el City y los Reds. Fue ahí que dejó claro que quiere ver al hispano-brasileño más que al argentino.

Lionel Messi se cansó del Barcelona y pidió su salida del club, lo que tiene al mundo del fútbol en llamas por saber cuál será su próximo destino. Foto: Getty Images

"Creo que (la lucha por el torneo) es entre el City y el Liverpool. Y si el Liverpool recibe a Thiago del Bayern de Múnich, creo que está listo (ganar el campeonato). Es un fichaje mejor que el de Messi yendo al Manchester City", lanzó.

ADMIRA A MESSI

Si bien para Rooney la llegada de Messi no sería la más clave para la Premier, su calidad es indiscutible. De hecho, el propio delantero reconoció su admiración por el trasandino. "Lo tiene todo: puede crear goles, marcar goles, dictar el juego... y es el mejor jugador de todos los tiempos".

"Es uno de los únicos jugadores a los que me he sentado allí y he observado y me he quedado asombrado", agregó.

Finalmente, quien hiciera dupla en ataque con Cristiano Ronaldo dejó entrever que el 10 está un peldaño por encima. "No me malinterpretes, jugué con Cristiano y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver (...) Pero, para mí, Messi es un nivel diferente".