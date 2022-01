Año Nuevo y se abre el libro de pases en el fútbol europeo. El 2022 inicia con todo especialmente en el Everton inglés con una gran noticia para el director técnico de los Toffes, Rafa Benítez: el cuadro del Goodison Park anunció el flamante fichaje del ucraniano Vitaliy Mykolenko.

El lateral izquierdo de 22 años llega a la Premier League proveniente del Dinamo Kiev a cambio de 21 millones de euros. Mykolenko ocupará el dorsal 19 que había dejado vacante James Rodríguez desde su salida del Everton.

“Hemos fichado al defensa ucraciano Vitaliy Mykolenko desde el Dinamo Kiev hasta el verano de 2026”, publicaron los Toffes en redes sociales junto a la foto del jugador firmando su contrato.

“Mudarme al Everton es un gran e importante paso en mi vida. Siempre he soñado con jugar en la Premier League. El fútbol inglés es donde nació el juego y creo que se adaptará muy bien a mis características”, dijo Mykolenko en los canales oficiales del club.

Vitaliy Mykolenko sentencia que “tengo 22 años pero no me siento joven. Tengo experiencia jugando a nivel europeo y espero seguir mejorando como jugador. Estoy emocionado por la oportunidad de jugar frente a nuestra afición en Everton. He visto los últimos juegos en Goodison Park y fueron increíbles. Son unos aficionados increíbles para los que siento una gran responsabilidad”.

Este domingo Everton recibe al Brighton & Hove Albion por la fecha 21 de la Premier League. Mykolenko de seguro no estará sobre el césped a espera de integrarse. Los Toffes tienen la misión de mejorar el pobre 15° puesto de Inglaterra gracias a 19 puntos en 17 partidos.