Valentín Castellanos cuenta lo que pasa en Nueva York: "Es tan terrible como se muestra en las noticias"

Valentín Castellanos es un delantero argentino que tuvo un fugaz paso por Universidad de Chile en el 2017 y hoy se encuentra en el New York City.

En conversación con La Cuarta, contó su experiencia viviendo en una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus desde que se desató la pandemia. "Yo vivo en Nueva Jersey, a 10 minutos de Manhattan, pasando el puente. Está muy complicado el tema por acá. Da un poco de miedo", aseguró.

El seleccionado argentino preolímpico relata que lo que se vive en Nueva York, es tal y cual lo muestran los medios de comunicación.

Así es, es tan terrible como se ve en las noticias. Yo no salgo para nada, cuando lo hago voy sólo al supermercado, con guantes y mascarilla. Creo que el gobierno cometió un error al no hacer la cuarentena obligatoria desde el comienzo. Acá en New Jersey no es obligatorio, Y si el día está lindo, la gente sale a pasear.