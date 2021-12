Este miércoles el Olympique de Marsella empató como local por 1-1 frente al Reims en el Orange Velodrome por la fecha 19 de la Ligue 1.

Los anfitriones sufrieron más de la cuenta, pues hasta el epílogo el equipo perdía por 1-0 tras un gol de Ekitike a los 75 minutos.

Pero a los 90'+8 el Marsella logró empatar con un tanto de Dimitri Payet a través de lanzamiento penal.

Antes, Jorge Sampaoli, técnico del equipo local, había tenido su propio show al enfrentarse con el árbitro Francois Letexier, quien le sacó tarjeta amarilla.

Acto seguido, el ex DT de la Roja, se descargó con el cuarto árbitro: "¿Qué mierda decís, pelotudo? ¿Por qué me sacas amarilla? Vos lo llamás, pelotudo de mierda. ¿Qué me sacás amarilla?".

El Marsella sumó 33 unidades en 18 partidos de la Ligue 1 y se mantuvo en el tercer lugar, a 13 puntos del PSG. En la próxima fecha, agendada para el 7 de enero, visitará al Bordeaux.