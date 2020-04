Teófilo Gutiérrez le arrastra el poncho a Boca Juniors: “No soy de su estilo, el 9 de River debe ser más completo”

Teófilo Gutiérrez tiene un nombre ganado en el fútbol argentino. Tanto, que se habla que Juan Román Riquelme lo quiere en Boca Juniors, lo que podría marcar su regreso allende Los Andes desde Junior de Barranquilla, donde está hoy.

No obstante, el delantero descartó de plano esa posibilidad. “Miguel (Russo) no está pensando en eso ahora. Es difícil porque tengo un pasado en River y ahí en River conseguí todo lo que un jugador quiere conseguir. Me faltó sólo el Mundial de Clubes. Después conseguí todo. La historia de River se partió en el partido de Cruzeiro”, comentó el cafetalero en diálogo con FOX Sports en Argentina.

"NO SOY UN JUGADOR PARA BOCA... CON LA CAMISETA DE RIVER TENÉS QUE SER TITULAR EN LA SELECCIÓN"#90MinutosFOX - Teo Gutiérrez marcó la diferencia entre los futbolistas que caen mejor en el Xeneize o en el Millonario. pic.twitter.com/o9HuoB1RgX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2020

“A River lo amo. Para cualquier jugador lo más difícil es descender, pero cuando River descendió me hice hincha de River y le pedí a mi representante que quería jugar ahí”, profundizó.

Teófilo Gutiérrez en su paso por River Plate.

Asimismo, se pegó una reflexión que no gustó mucho en el mundo Xeneize. “No soy un jugador para Boca, por cómo juega Boca. No soy del estilo de Boca. El estilo de Boca es Palermo, Guerrero y otros 9, Wanchope. El 9 de River tiene que ser más completo o trabajar para ser más completo. River te enseña muchas cosas. No soy jugador para Boca, Boca necesita otra clase de jugadores”, lanzó.

El paso de Teófilo Gutiérrez por River Plate fue de 2013 a 2015 donde anotó 28 goles en 70 partidos y ganó cinco títulos, encabezados por la Copa Libertadores.