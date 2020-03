Tensión al máximo: Nueva polémica entre Lionel Messi y la dirigencia condiciona su renovación con Barcelona

Si algo positivo tenía el coronavirus era que el distanciamiento había calmado las aguas al interior de FC Barcelona. Sin embargo, tras la supuesta “negativa” de los jugadores en reducir sus sueldos para ayudar al club catalán a afrontar la crisis sanitaria, esto abrió un nuevo round entre Lionel Messi y la dirigencia del club que deja en condicionante la renovación de su contrato para la próxima temporada.

El propio argentino publicó un comunicado informando que los jugadores del primer equipo “siempre” estuvieron dispuestos a “reducir sus salarios para ayudar al club”, además de informar que realizarán un “aporte” para que “todos los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación”.

Este nuevo conflicto vuelve a mostrar el distanciamiento que existe entre Messi, el plantel y la dirigencia del club que está encabezada por Josep Maria Bartomeu, situación que hace especular que el 10 está más lejos que adentro del equipo para la próxima temporada.

Cruce con Abidal. El propio director deportivo, que fue compañero con Messi entre 2007 y 2013, acusó a los jugadores en una entrevista de no apoyar a Ernesto Valverde, anterior entrenador. “Tras el clásico empezamos a concretar la marcha de él (…) Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho”.

Esta situación llevó a que el propio Messi utilizara su cuenta de Instagram para responderle a Abidal y aclarar la situación: “Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman (…) cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres”.

La renovación de contrato y los refuerzos. En septiembre de 2019 se cayó la opción de que Neymar regrese al equipo catalán. Esto generó una dura crítica del astro argentino y expresó que “No sé si hicieron lo necesario para ficharlo”. Además, aprovechó la instancia para dar una señal que no estaba conforme en Barcelona. “Quiero ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes”

¿Trolls contra Messi? La cadena SER informó que la directiva del Barcelona utilizó cuentas anónimas para levantar su propia imagen y criticar la de Messi. Estos mensajes empezaron a circular cuando la Pulga aún no firmaba su renovación de contrato en 2017. La directiva del equipo negó estas acusaciones. Ante las sospechas el 10 fue consultado y dijo “¿en serio me están hablando? No lo creo”, evidenciando el distanciamiento entre las partes.

Coutinho y su partida. Finalmente, Messi salió a defender públicamente al brasileño tras su partida a préstamo a Alemania, pues no le pareció que la directiva del club hiciera tan evidente que no lo querían en el club. “No es momento de criticar a nadie, sino de apoyar y de estar todos juntos. Es feo que despidan a un compañero así. Tenemos que estar unidos”, fueron las palabras del 10 criticando la forma de actuar de sus jefes.

Todo parece indicar que en las próximas semanas habrán nuevos round entre Messi y la dirigencia del club, lo que hace prever que el argentino tiene un pies más fuera que adentro de Barcelona.