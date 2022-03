"La enfermedad es muy valiente para seguir queriendo volver a enfrentarse a alguien como yo". Con esta frase, Sinisa Mihajlovic le reveló al mundo que ha vuelto a sufrir de cáncer y deberá someterse a tratamiento, alejándose de las canchas en la Serie A.

El técnico de Gary Medel en el Bologna había sufrido de leucemia mieloide hace poco menos de tres años, enfermedad que superó pero que nuevamente complica su salud. "En los últimos años mi recuperación ha sido excelente, pero estas enfermedades son tortuosas y bastardas", dijo en una improvisada conferencia de prensa este sábado.

"De los últimos análisis han saltado las alarmas y podría haber riesgo de reaparición de la enfermedad. Para evitar que esto suceda, se me aconsejó emprender un camino terapéutico que pueda eliminar de raíz esta hipótesis negativa", agregó.

Pero Sinisa Mihajlovic no le teme al cáncer y prometió darle pelea al ser descubierta a tiempo. "Esta vez no entraré al placaje como hace dos años y medio, sobre un rival derribado, pero me adelantaré para no dejarla avanzar".

De hecho, se mostró desafiante para la rehabilitación que se le viene por delante. "Bueno, aquí estoy: si la primera lección no fue suficiente, le daremos otra".

Se aleja de las canchas por plazo indefinido

Sinisa Mihajlovic tendrá que comenzar con su tratamiento y se desconoce por ahora cuánto tardará en estar listo, lo que lo dejará lejos de la banca del Bologna. "A diferencia de hace dos años y medio, cuando apenas lograba contener las lágrimas, esta vez estoy más tranquilo. Sé lo que tengo que hacer y sobre todo mi situación es muy distinta a la de entonces".

"Espero que los tiempos sean cortos. Me conocen y saben que haré todo lo posible para que sean aún más rápidos, pero seguro que tendré que saltarme algunos partidos. Ya he establecido la sala que me acogerá. Todo lo necesario a nivel tecnológico para seguir al equipo las 24 horas del día… Desde los entrenamientos hasta todo lo demás", recalcó.

Sinisa Mihajlovic también tuvo palabras para sus dirigidos, a los que dejará por algunas semanas. "Los muchachos no me defraudarán. Lucharé con ellos como siempre y sé que ellos también lucharán por mí. Son buenos muchachos y buenos jugadores (...) Subiremos en la clasificación y pronto volveré aquí, con el equipo y con todos ustedes".

Para cerrar, el técnico pidió respetar su proceso lejos de los medios. "Solo tengo una petición que hacer: la de respetar mi derecho a la privacidad en el tiempo que tomará para la terapia. Hablen de Mihajlovic el técnico y su Bolonia sobre el césped, pero dejen al hombre a su suerte. ¡Gracias a todos, hasta pronto y siempre Forza Bologna!", sentenció.