En cuestión de unos meses, Emiliano Martínez se convirtió en figura de la selección de Argentina y su gran actuación en el título de la Copa América fue consagratoria. Si algo le sobra al guardameta del Aston Villa es actitud y así lo reveló contando de cómo se preparó en las horas previas a la final frente a Brasil.

Afirmó que se centró en los videojuegos. "La verdad es que todas las noches le doy a la PlayStation. Dos horas. Es mi espacio, mi momento para distraerme. Antes del partido hice eso y me fui a jugar. Me ayuda pensar en otra cosa", contó el portero en una distendida entrevista que tuvo con el youtuber Sebas Fernández.

"Me encanta porque me desconecto. La Play me la llevo a todos los viajes. Antes de la final con Brasil me jugué un par de mapas. Al rato me fui a jugar el partido. Me ayuda a pensar en otra cosa, en no estar todo el día con el teléfono, me relaja y me divierte", puntualizó el arquero transandino.

Dibu le atribuyó a las consolas la unión que tiene el equipo de la albiceleste dentro del camarín. "El grupo también es muy unido porque jugamos a las cartas, al Among Us, al Call of Duty, algunos están con el FIFA, torneos de ping pong", manifestó.

Martínez se ha convertido en referente en Argentina y se siente a gusto con su papel dentro del equipo. "El grupo es competitivo y se unió así. Antes de un partido de Eliminatorias nos metimos diez tipos en una habitación y viciamos como hasta las 2 de la mañana. Nos divertimos un montón".