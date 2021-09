Sampdoria vs Inter de Milán | Día, horario y canal para ver en vivo al equipo de Arturo Vidal y Alexis Sánchez

El Inter de Milán de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez, vuelve a la acción de la Serie A enfrentándose a Sampdoria en condición de visita por la 3° fecha.

El actual campeón de la liga italiana, ha tenido un gran inicio de torneo de la mano de su nuevo entrenador, Simone Inzaghi, ya que han logrado dos triunfos en sus primeras dos presentaciones: 4-0 ante Genoa y 3-1 ante Hellas Verona, que los hacen llegar con confianza al encuentro con la Samp.

Arturo Vidal si bien no ha sido titular en ninguno de los dos encuentros, sí ha visto importantes minutos. Sobre todo ante Genoa, ante quienes anotó un gol y entregó una asistencia, dejando en claro que se quiere ganar un lugar en el once estelar de Inzaghi. Alexis Sánchez por su parte no ha jugado debido a la lesión en la pantorrilla, que lo dejó fuera de la convocatoria de Chile para las Eliminatorias a Qatar 2022.

Sin embargo, en Italia aseguran que el tocopillano podría ser convocado para el encuentro ante la Sampdoria, debido a los jugadores que estuvieron con sus selecciones, como el propio Vidal, llegarían recién este viernes por la noche al país de la bota, por lo que se abre una ventanita para que Alexis juegue. Además, Inter debutará esta próxima semana por Champions League ante Real Madrid, por lo que necesita que tenga ritmo pronto.

Día y hora: ¿Cuándo juega Sampdoria vs Inter de Milán?



Sampdoria vs Inter de Milán jugarán el día domingo 12 de septiembre a las 7:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Sampdoria vs Inter de Milán?



El partido entre Sampdoria e Inter de Milán será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Sampdoria vs Inter de Milán?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de ESPN Play.