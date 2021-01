Roma vs Hellas Verona | Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV a romanistas frente mastines por la fecha 20 de la Serie A

Roma sigue en carrera por el Scudetto, persiguiendo al AC Milan de Zlatan Ibrahimovic que sigue en lo más alto de la Serie A. El cuadro capitalino, en tanto, se codea con los gigantes de Italia en una lucha dispareja pero que todavía los tiene con ilusión.

Los romanistas demoraron en recuperarse luego de la derrota en el clásico de la ciudad frente a Lazio, donde cayeron 3-0. Este resultado, además, fue seguido por otra derrota por idéntico marcador frente al Spezia por la Copa Italia. El camino de la Loba terminó en octavos de final de la tradicional copa.

Curiosamente, por la Serie A, el mismo Spezia fue rival de Roma en la jornada anterior. Esta vez, y aún con dificultad, el cuadro capitalino se impuso con un marcador de 4-3. Un resultado muy comprometido, pero que finalmente se inclinó hacia la Roma.

Con esto, la Loba se ubica en la cuarta posición con 37 unidades. Pese a su tranco irregular, todavía se mantiene en competencia por detrás del Milan, el Inter de Milán y la Juventus. Los gigantes italianos dominan la Serie A de este año.

Ahora, Roma enfrenta al Hellas Verona, otro equipo encumbrado en la parte alta de la tabla. Con 30 unidades, se ubica en el octavo puesto. Además, viene de vencer en un gran partido al Napoli, por 3-1.



Día y hora: ¿cuándo juegan Roma y Hellas Verona por la Serie A?



Roma y Hellas Verona jugarán el día domingo 31 de enero a las 16:45 horas de Chile.



Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Roma vs Hellas Verona?



El partido será transmitido por Rai Italia. Revisa aquí tu cableoperador:



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.