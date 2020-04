Real Zaragoza se olvida de Patricio Yáñez y Humberto Suazo y arma su oncena ideal de sudamericanos sin chilenos

El Real Zaragoza se sumó al juego de moda entre los clubes europeos. Desde hace unos días, cada equipo ha sido desafiado a armar su oncena ideal con jugadores exclusivamente sudamericanos.

El cuadro español no se limitó a nominar a solo once jugadores, sino que nombró a varias de sus ex estrellas. Sin embargo, dos chilenos brillaron por su ausencia: Patricio Yáñez y Humberto Suazo.

El oriundo de Viña del Mar jugó en el Zaragoza en la temporada 1986/1987 donde no pudo alcanzar títulos. Mientras que Chupete tuvo un breve paso por la Liga en 2010, donde marcó seis goles en 17 partidos jugados por los Blanquillos.

De esta manera, los jugadores destacados por el Zaragoza fueron: Mondragón de Colombia; Chilavert, Toledo, Soto, Diarte, Ocampos, Arrúa de Paraguya; Cafú, Canario, Álvaro, Savio de Brasil; Rebosio de Perú; Poyet, Rubén Sosa de Uruguay; y Ponzio, Cáceres, Esnáider, G. Milito, D. Milito, Acuña, Galletti, Aimar, Valdano y G. López de Argentina.

Reto de @Spurs_ES #TuXIAmericano

Plantilla exzaragocistas



���� Mondragón

���� Chilavert, Toledo, Soto, Diarte, Ocampos, Arrúa

���� Cafú, Canario, Álvaro, Savio

���� Rebosio

���� Poyet, Rubén Sosa

���� Ponzio, Cáceres, Esnáider, G. Milito, D. Milito, Acuña, Galletti, Aimar, Valdano, G. López — realzaragoza (@RealZaragoza) April 15, 2020