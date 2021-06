Ferreira Carrasco interrumpe entrevista a Hazard y le recuerda: "Campeones, campeones..."

Eden Hazard respondía a una entrevista tranquilamente con la radiotelevisión pública RTBF en la concentración de Bélgica, cuando un compañero la interrumpió.

Era Yannik Ferreira Carrasco, volante de la selección, quien se aproximó a Hazard y le cantó: "Campeones, campeones...".

Carrasco todavía celebraba el título del Atlético de Madrid en la Liga española en detrimento del Real Madrid, equipo de Hazard.

El volante merengue se lo tomó con humor y le respondió: "Muy bien, muy bien. Enhorabuena, amigo. Increíble”.

Fuera de la broma, durante la entrevista, Hazard se refirió a las lesiones que ha sufrido últimamente: “En mi último partido con el Real Madrid todavía tenía dolor en mi pierna, en mi cuádriceps (...). Y ya me conocen: no me gusta jugar con pequeñas molestias. Tengo que estar al 100 %, porque si no, siempre hay un poco de miedo...”.

El ex Chelsea lamenta que se ha repetido el mismo patrón en sus últimas dolencias: “En los días de entrenamiento o de partidos, genial. Tenía un buen presentimiento. Pero cada vez que me despertaba al día siguiente... mal”.