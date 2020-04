Quique Setién no se hace problemas: "Si me tengo que ir y viene Xavi no pasa nada, siempre le he admirado"

Desde que Xavi Hernández colgó los zapatos y comenzó su carrera como entrenador, todos los hinchas del Barcelona sueñan con el regreso del ex mediocampista español para que asuma en la banca del equipo.

Con la salida de Ernesto Valverde de la banca, el campeón del mundo sonó fuerte como nuevo DT, pero finalmente no se concretó su llegada y Quique Setién tomó su lugar.

Sin embargo, el propio Setién se abre a la posibilidad de que Xavi pueda tomar la dirección técnica del Barça en un futuro próximo: "Ojalá que Xavi venga y lo haga muy bien".

Xavi dirige actualmente al Al-Sadd de Catar, su último club como jugador

"A Xavi y a todos los grandes futbolistas les he admirado. Yo si me tengo que ir y viene él, pues no pasa nada, así es el mundo de los entrenadores", agregó en conversación con El Larguero.

Finalmente, Setién se refirió a la polémica en torno a la rebaja de sueldo del plantel culé y se la jugó al elegir entre Neymar y Lautaro Martínez como próximo fichaje: "En las primeras conversaciones que mantuvimos con los capitanes de la rebaja salarial quedó claro que nos íbamos a bajar el sueldo. Lo único que molestó es que todo se hiciera público".

"Todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no es posible. Para mí en el Barça vendrían bien los dos, son buenos futbolistas", cerró.