Presidente de Bielorrusia defiende la única liga que sigue en el mundo: "Es mejor morir de pie"

Bielorrusia atrae por estos días la atención de los futboleros de todo el mundo. El país del este europeo, con casi 10 millones de habitantes, mantiene su liga en funcionamiento pese a que el coronavirus ya está presente en su población.

El presidente bielorrusio, Alexander Lukashenko, no ha tomado medidas de aislamiento o distanciamiento social. El último informe asegura que hay 94 contagiados con el covid-19, aunque no hay reportes diarios del avance de la enfermedad.

Pero el mandatario no está especialmente preocupado. "Es mejor morir de pie, que vivir de rodillas. No entiendo por qué quieren parar, no hay virus aquí. ¿Lo ven volando? Yo no lo veo", aseguró a tiempo de que valoró la oportunidad que se abre para el fútbol.

"Miro a Rusia y algunos están ganando mucho por apuestas, porque antes realmente no conocían a nuestros equipos. Alguien pierde, alguien gana, todo es útil", subrayó Lukashenko, que es presidente desde 1994.

El fútbol de Bielorrusia está lejos de lo más competitivo en su región, pero durante la crisis ha conseguido poner a la venta los derechos de televisación a una decena de países europeos. Todo un incentivo para una liga que no lleva más de 1.200 personas por partido en promedio.

La Premier League de Rusia disputó el fin de semana su segunda fecha y el puntero es el Minsk con seis puntos. Los equipos más reconocidos están más abajo: Dinamo de Brest quedó quinto con cuatro unidades y el BATE va último, con dos derrotas.