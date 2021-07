Joe Cole recuerda con amargura el paso de José Mourinho en Chelsea: "Lo convirtió en algo horrible"

Uno de los jugadores más recordados de la primera etapa de José Mourinho en el Chelsea es Joe Cole, quien bajó las órdenes del portugués se hizo notar como una peligrosa pieza en ataque que brilló en la Premier League y que también destacó con varias actuaciones notables en la Champions League.

Sin embargo, el recuerdo que guarda del entrenador que actualmente se encuentra en la Roma no es el mejor. "El Chelsea era un buen club antes de Mourinho, ¿no? Teníamos un grupo de jugadores encantador, los muchachos venían a jugar con nosotros y pasaban una buena noche en Londres. Era un buen equipo de fútbol, y él lo reconocía hasta que llegó y dijo: 'Quiero hacer el grupo más horrible contra el que jugar, todos me van a odiar'", indicó en conversación con Jamie Carragher.

El inglés no estaba a gusto con el fútbol que practicaba el equipo. "Odiaba esos partidos, no había espacio, fue horrible. No recuerdo haber disfrutado de esos partidos. Odiábamos al Liverpool y odiamos al Manchester United, pero eso es por lo que nos hizo Mourinho. Nos hizo horribles", manifestó.

Ahí explicó que todo fue distinto cuando Carlo Ancelotti se hizo cargo del banquillo. "Llegó y nos abrazó. Los muchachos lo amaron. Todo lo contrario que a Mourinho. Incluso cuando me dejó fuera del once titular, todavía lo amaba. Tenía una manera brillante de comportarse", añadió el exfutbolista.

Cole tuvo un exitoso paso por el Chelsea en el que ganó tres veces la Premier League, misma cantidad de FA Cup, un par de Community Shield y una Copa de la Liga. Su buena actuación con el equipo de Stamford Bridge le valió participar en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 con la selección de Inglaterra.