El volante camerunés, Alex Song, quien hoy juega en el A. S. Arta/Solar 7 de la Primera División de Yibuti, sorprendió con sus declaraciones sobre su pasada en el Barcelona.

El centrocampista reconoció que fue al club blaugrana por dinero y que no le importó permanecer en la banca la mayor parte de los partidos durante su estadía entre 2012 y 2014.

“Conocí al director deportivo del Barça y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me convertiría en millonario. No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba”, señaló.

Song había llegado al Barcelona tras exitosas temporadas con el Arsenal, club donde asegura apenas pudo ahorrar dinero.

“Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero sólo comencé a ganarme bien la vida en los últimos cuatro. Eso fue porque mi salario subió mucho, pero también porque me di cuenta de lo malgastador que era. Ni siquiera ahorré 100.000 euros””, afirmó.

“Iba al entrenamiento y veía a Thierry Henry, el ‘Rey’, aparecer en con una auténtica joya de coche. Me dije a mí mismo que quería el mismo automóvil a toda costa. Fui al concesionario, firmé los papeles y el préstamo, y así tuve el mismo auto que ‘The King’”, añadió.

“Pero te juro que lo tuve que devolver dos meses después. Todo mi dinero se estaba gastando en llenarlo de gasolina. Les dije: ‘Denme un Toyota, este coche es demasiado para mí’”, finalizó.