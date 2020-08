Premian a Ángelo Araos como "Craque do Jogo" de Corinthians y explica por qué no habla en portugués

Ángelo Araos no para de sonreír. Después de dos años, el antofagastino se convirtió en titular de Corinthians y esta noche fue elegido el mejor jugador del campo de juego, en la victoria del Timao sobre Coritiba por la cuarta fecha del Brasileirao (3-1).

El mediocampista chileno fue gravitante: recibió el codazo que le costó la expulsión de Yan Sasse apenas al minuto 15, y luego habilitó el tanto con el que Jo alcanzó la ventaja definitiva para el elenco paulista.

Ángelo Araos tuvo una destacada participación en una nueva victoria de Corinthians en el Brasileirao (Corinthians)

El mismo delantero -que se perdió dos penales en la velada- fue el encargado de presentar a Araos como ganador de la jornada. Entre sonrisas, el ex Universidad de Chile tomó la palabra, para analizar el partido.

"Muy contento por el partido, creo que venimos trabajando muy duro y hay que continuar así porque fue un partido muy importante en que logramos sacar los tres puntos. Estamos muy felices", dijo en perfecto castellano.

El reportero de cancha preguntó si por timidez Araos no hablaba en portugués, pero el mediapunta fue claro. "No es ser tímido, solo que no hablo mucho en portugués porque de repente me equivoco mucho", explicó precisamente en portugués.

Finalmente, el jugador se reconoció "muy contento por el triunfo y hay que continuar así. Y por el trabajo del grupo".