Colo Colo no pudo tener su esperada revancha ante Ñublense y cayó por la cuenta mínima en el estadio Monumental. Los albos intentaron por todos lados, pero el muro defensivo que pusieron los chillanejos en la cancha fue imposible de romper para sacar un premio mayor.

El resultado enciende y de qué manera el Campeonato Nacional, ya que con 43 puntos siguen en la cima, pero sus escoltas ganaron para meter presión. Pero como si eso no fuera un problema suficiente, Gustavo Quinteros sufre por partida doble.

Gabriel Costa no logró terminar el encuentro de este jueves ante Ñublense y debió retirarse de la cancha con evidentes problemas físicos. El delantero del Cacique no había entrenado con normalidad tras el Superclásico con la U y se esperaba que no estuviera desde el arranque, pero fue titular y no aguantó los dolores.

La situación la miran muy de cerca en la selección chilena y genera alarma en Perú, ya que es uno de los convocados a la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 en la apretada lucha por un cupo. Es una de las piezas de Ricardo Gareca, que cuenta con él para enfrentar a la Roja.

Y si bien se esperaba que solo fuera algo del golpe que recibió ante la U, lo cierto es que el propio Quinteros le dio la mala noticia a los peruanos. "Terminó con una sobrecarga en el isquiotibial, ojalá que no sea nada. Mañana le van a hacer los exámenes".

"No estuvo en su mejor nivel porque, evidentemente, fue sintiendo la sobrecarga y en un momento, en el segundo tiempo, ya no podía más, así que vino el cambio. Ojalá no sea nada grave porque, para nosotros, es un jugador muy importante", agregó el DT albo.

Con esto, el cuadro del Rimac podría perder a una de sus figuras en el ataque de cara a los partidos que tendrá que enfrentar y donde se juega también su opción de llegar a Qatar ante la Roja, Bolivia y Argentina.

Chile visita a Perú el próximo jueves 7 de octubre desde las 21:00 horas de nuestro país. Con siete puntos, la Roja es uno de los colistas y está lejos de ir al Mundial, aunque el sueño se mantiene intacto si se suman los nueve puntos ante Paraguay y Venezuela.

Recuerda que en octubre podrás ver la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde un dispositivo conectado a internet fijo o wifi, en territorio nacional, para disfrutar de la mejor imagen y sonido.