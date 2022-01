La rocambolesca definición de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 tiene con canas verdes a los expertos de todo el continente, que advierten cómo los otrora favoritos se caen a pedazos mientras los subvalorados se acercan a la Copa del Mundo.

La última fecha dejó mucho de eso. Perú le ganó a Colombia en Barranquilla y quedó cuarto en la clasificación, mientras que el equipo de Reinaldo Rueda cayó a la sexta posición y ahora buscará recuperar las unidades perdidas ante Argentina en Córdoba.

Pero el fútbol que exhibieron los peruanos no termina de convencer a los sabihondos, y menos al periodista Luis Arturo Henao, destacado panelista de la señal local de ESPN, que le restó méritos a la escuadra de Ricardo Gareca.

"El problema es el resultadismo, de no ver más allá de la nariz, Colombia y Perú no juegan a nada, no se engañen… Perú juega a nada, va a clasificar porque los demás somos más malos", sentenció el comunicador.

Con evidente molestia, el polémico panelista descalificó a los incaicos con un feroz ninguneo. "No se engañen, que Perú no tiene nada y sacó un resultado por la pobreza de Colombia", manifestó sin mirarse más allá del obligo.

Su compañero Rafael Sanabria se sumó al debate e indicó que la Blanquirroja no merece clasificar a la próxima cita mundialista. “Para mí, Perú no merece ir al Mundial de esa forma, porque este no es el Perú, Perú es un equipo de fútbol", reflexionó el ex árbitro colombiano.

El expositor calibra a la selección blanquirroja como "un equipo que aguanta, que sale con la pelota, que triangula… lo que hizo con Ecuador", pero que en el duelo contra Colombia "sólo se cerró y no lo hizo bien".

