Pepe Reina sospecha que tuvo coronavirus. "Fue como si me pasara un camión por encima"

El coronavirus sigue su avance en Europa y en Inglaterra se decretó la cuarentena total por las próximas tres semanas ante el desarrollo de la pandemia.

Y como ejemplo aparece el arquero Pepe Reina, hoy en el Aston Villa, quien reveló sus sospechas de que tuvo coronavirus y no fue diagnosticado.

En entrevista con Radio COPE, el golero español reconoció que "esta semana he pasado el bicho y atrás queda. Aquí no se hacen test a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital para que te lo hagan", explicó.

Cómo se dio cuenta. "Porque los síntomas han sido de ello", asegura. "Ha sido como si me hubiera pasado un camión por encima. Ahora me encuentro fenomenal", agregó.

Así mismo, reconoció lo positivo de su situación: "Somos gente muy privilegiada. Tenemos una casa grande con jardín. Yo pienso en la gente que vive en un piso de 70 metros cuadrados con dos hijos y para mí son gente que le está echando muchos cojones".

Conmovido por la situación que se vive en España e Italia, Reina hizo un llamado a seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. "Cuanto más estrictos seamos, antes pasará todo. Todo pasa por quedarnos en casa, hacer muy severo este confinamiento", completó.