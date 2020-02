Pablo Guede se acuerda de Colo Colo y Palestino al ser consultado por posible regreso a San Lorenzo

La derrota ante Racing y los problemas con los hermanos Romero terminaron por sacar a Diego Monarriz de la banca de San Lorenzo. Y la ilusión de la hinchada del ciclón para salir de su mal momento está puesta en un viejo conocido.

Pablo Guede es el nombre que gusta para asumir en Boedo. El actual técnico del Morelia estaría en contacto con el club para analizar un posible regreso, pero ante los medios prefirió no adelantar nada.

Tras el triunfo ante Pumas, el DT habló de sus opciones de volver, donde se acordó hasta de dos equipos chilenos para explicar su situación. "Solo voy a decir: que tengan buenas tardes. Nunca hablo de los equipos por los que pasé. Lo pueden ver en todas las conferencia de prensa: nunca he hablado de San Lorenzo, no he hablado de Colo Colo, no he hablado de Palestino. No hablo de esos temas, ¿ok? Que tengan buenas tardes".

Cabe recordar que Guede ya pasó por San Lorenzo en 2016, consiguiendo el título de la Supercopa Argentina. Queda esperar si es que dejará el proyecto que tiene en México, rodeado de chilenos, para una segunda oportunidad con el ciclón.