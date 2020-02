Pablo Guede: "Tenemos que dejar de mandarnos cagadas"

El Monarcas Morelia consiguió su primer triunfo en el Clausura mexicano tras vencer por 3-1 al Atlas de Guadalajara. Sin embargo, el técnico visitante, Pablo Guede, no terminó para nada contento tras el partido.

El ex DT de Palestino y Colo Colo lamentó la mala salida de Gonzalo Jara en el gol del Atlas y realizó una fuerte autocrítica: "Tenemos que dejar de mandarnos cagadas, no puede ser que llevemos nueve goles en contra, cuatro de penal, uno de pelota parada, uno de pase equivocado, con León dos de jugadas y hoy otra vez, eso es lo que tenemos que mejorar individualmente tratar de no cometer errores porque lo estamos pagando con goles".

Además, el estratega argentino también disparó contra el arbitraje: "Uno entiende el trabajo de ellos, pero me gustaría que piensen un poco en nosotros. Si hubiera perdido no sé que hubiera pasado conmigo, a veces por un error de ellos, uno se queda sin trabajo".

El Morelia venció 3-1 al Atlas en un partido con seis chilenos en cancha. Sebastián Vegas, Martín Rodríguez, Jara y Jorge Valdivia en la visita, y Lorenzo Reyes e Ignacio Jeraldino en el local.