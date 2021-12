Norwich vs Manchester United | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo la 16° fecha de la Premier League

El Manchester United de Cristiano Ronaldo quiere continuar con su pequeña remontada en la Premier League, visitando por la 16° fecha al colista Norwich.

Los Diablos Rojos no lo han pasado para nada bien en lo que va de temporada, lejos de la pelea por el título en el fútbol inglés y sin mostrar muchas luces futbolísticas, pese al arribo de Cristiano Ronaldo al equipo. Lo positivo es que vienen de conseguir dos importantes triunfos que maquillaron un poco la presente campaña.

En el último partido, derrotaron al Crystal Palace en Old Trafford con solitaria anotación de Fred. Cuando el encuentro entraba en su recta final, el brasileño sacó un derechazo que se metió en el arco visitante y que dejó los 3 puntos en casa. Este juego además, marcó el debut de Ralf Rangnick, técnico alemán que se hará cargo del Manchester United hasta el final de temporada. Con el triunfo, alcanzaron el 6° lugar con 24 unidades.

Norwich no lo pasa para nada bien en esta temporada 21/22. Ocupan el último lugar de la Premier League con 10 puntos y solo dos triunfos. No han podido ganar en sus tres más recientes presentaciones, cayendo ante Tottenham por 3-0 en la fecha pasada, por lo que en Old Trafford tienen una muy difícil misión.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Norwich vs Manchester United?



Norwich vs Manchester United juegan este sábado 11 de diciembre a las 14:30 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al Norwich vs Manchester United?



El partido de momento no será transmitido por TV en territorio nacional, sin embargo, podrás verlo por streaming en vivo en Star +.