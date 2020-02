¡No! Un perro trata de escapar de una cancha y termina cayendo a un pozo

Se sabe que el fútbol sudamericano siempre sorprende con alguna particularidad, pero lo ocurrido en las canchas argentinas está dando la vuelta al mundo.

En el partido entre las reservas de Unión y Central Córdoba, un perro se metió al terreno de juego por unos segudos. Mientras todos lo miraban correr, nadie intentó pararlo, lo que terminó generando una situación lamentable.

El animal buscó una escapatoria para salir de la cancha, pero no encontraba. Fue entonces que llegó hasta el límite de la cancha y saltó al pozo, lo que generó la rápida reacción del pasapelotas y el arquero que se encontraban cerca.

¡¡¡QUISO INTERRUMPIR EL PARTIDO Y NO TUVO SUERTE!!! ��



La insólita situación que se vivió durante el partido entre las Reservas de Unión y Central Córdoba��‍♂️��‍♂️��‍♂️ pic.twitter.com/EbOUxDbXUB — TyC Sports (@TyCSports) February 21, 2020

Para suerte del can, la rápida actuación de los que estaban cerca evitó que pudiera ahogarse. Sin duda, una situación muy particular, pero que en este lado del mundo no deja de sorprender.