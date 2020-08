Nicolás Castillo no quiere que su hijo sea futbolista: "En el mundo del fútbol hay mucha envidia"

Nicolás Castillo vive buenos momentos con el América de México, donde tras meses de pausa por problemas de salud por fin volvió a realizar trabajos con balón.

Pero pese a la felicidad que le ha otorgado el deporte, el delantero reconoció en el podcast de Jessica Coch que los celos que existen en el ambiente del fútbol le hacen desear que su primogénito no emule sus carrera:

"No me gustaría que mi hijo fuera futbolista, pero en el mundo del fútbol, no sé si sea lo mismo que los actores, hay muchas envidias, te ven bien y te quieren ver caer, la he pasado mal por las envidias", reveló Castillo.