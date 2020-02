Nicolás Castillo anuncia que sale del hospital con emotivo mensaje: "Tengo un partido aparte y no lo voy a perder"

Una buena noticia para Nicolás Castillo, porque este domingo fue dado de alta y abandonó el hospital, tras recuperarse de la trombosis que sufrió en la pierna derecha, después de la cirugía a la que fue sometido para corregir una ruptura en el tendón del recto femoral.

"Hoy, después de muchos días hospitalizado, me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta. Gracias a todos los doctores que lo hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí", es parte del mensaje que publicó el delantero en sus redes sociales.

Agregó que "hoy tengo un partido aparte y no lo voy a perder", publicó también. "No sé qué me depare el futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico, que no me dejaron solo nunca".

Finalmente, agradeció a todos sus seguidores por la preocupación mostrada los últimos días. “Gracias a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías ¡Les deseo lo mismo que me desean, pero por mil!”