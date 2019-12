Neymar: "Si no eres feliz en algún sitio, te tienes que ir"

Durante el último mercado de pases, Neymar fue protagonista de una verdadera guerra con el PSG. El brasileño hizo públicas sus ganas de partir a toda costa del club, algo que finalmente no pudo lograr y que le ha generado, hasta el día de hoy, una serie de problemas con la hinchada parisina.

En un adelanto de la conversación con France Football, la figura de la Canarinha se refirió a esto y señaló que pese a lo que le digan, defenderá al club a muerte. "Hoy soy parisino. Me entrego al 100 %. Daré toda mi vida en el terreno para que triunfe el PSG".

Además, sorprendió al dejar entrever que quiere partir tras la polémica. "Nunca quise herir a nadie (con sus dichos), pero tengo en la cabeza que si no eres feliz en algún sitio, te tienes que ir".

Por otro lado, Ney alabo a Lionel Messi y pidió un premio solo para él. "Es un jugador increíble. Es el mejor que nunca he visto jugar. No es extraño que tenga seis Balones de Oro, pues ha estado en la cima durante muchos años. Debería haber un Balón de Oro solo para él".

Sobre lo mismo, el brasileño no escondió sus ganas de levantar alguna vez el reconocimiento. "¡A mí también me encantaría ganarlo! Pero eso no es una preocupación. El Balón de oro viene solo... o no", sentenció.