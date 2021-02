Millonarios desmiente a Boca Juniors por fichaje caído tras exámenes médicos

En una de las múltiples polémicas en las que Boca Juniors se ha visto envuelto durante los últimos meses, la de Andrés Felipe Román es una de las más preocupantes. El jugador había acordado su llegada al equipo pero al realizarse los exámenes médicos, se determinó que sufría una miocardiopatía hipertrófica.

Ante estos resultados, el colombiano tuvo que regresar con Millonarios, dueño de su ficha, que ahora refuta lo expresado por el cuadro xeneize luego de hacerle pruebas como un electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia, según explicaron en un comunicado de prensa.

"No se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara", afirmaron.

Sin embargo, el lateral derecho no volverá inmediatamente a la acción y suspenderá el ejercicio de alto rendimiento por tres meses mientras que se le realizarán exámenes genéticos en el exterior, para encontrar mutaciones de secuencias de ADN para alcanzar un diagnóstico concluyente.

Entre tanto, la noticia es positiva para el futbolista, quien luego de los exámenes de Boca Juniors parecía que tendría que ponerle fin a su carrera pues la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita en atletas de alto rendimiento.