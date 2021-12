Zavala apura a Colo Colo: "Quiero ir a un equipo grande, si no se da en Chile, no tengo problema"

El extremo de Melipilla, Cristián Zavala, fue una de las revelaciones del Campeonato Nacional con cinco goles y siete asistencias en un equipo que peleó por no descender hasta el final.

Su buen rendimiento le valió para ser llamado por Martín Lasarte a la selección chilena y para que Colo Colo ponga sus ojos en él para la temporada que viene.

El atacante de 22 años reconoce que hay negociaciones, pero que aún no hay nada definido: “Ahora tengo una reunión con Melipilla. Hoy después de la reunión se va a resolver qué va a pasar conmigo. El contrato está vigente así que, de no pasar nada, voy a seguir en Melipilla”.

Sobre Colo Colo, señaló: “No me han llegado ofertas a mí. Todo llega a mi representante. Con ellos no he podido conversar. Les he pedido que no me avisen y me metan cosas en la cabeza. Lo de Colo Colo no lo tengo claro, no sé que tan real es. Quiero dar ese salto, me lo gané”.

Luego, reconoció: “Yo quiero jugar la Copa Libertadores, porque fui a la Sudamericana y no pude sumar minutos. Quiero sentir presión, quiero ir a un equipo grande. Si no se da en Chile, no tengo problema”

Y ya se imagina cómo podría aportar en el Cacique: “Por lo que he escuchado las veces que jugué contra Colo Colo al profe Quinteros le gustaba más a Solari por el sector derecho, yo lo hago por el izquierdo. Si se da la opción de ir voy a pelear el puesto siendo leal y trabajando para mí”.