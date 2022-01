Dusan Vlahovic es el delantero de moda en Italia. Con 20 años explotó en la Fiorentina marcando 21 goles en la temporada pasada y ahora ya lleva 16 en la mitad del torneo.

El atacante serbio es pretendido por la Juventus y por grandes equipos de Europa, pero no se impacienta y asegura que quiere quedarse en Fiorentina hasta el final de la temporada.

"Mi deseo es llevar a la Fiorentina a Europa, porque hace mucho que no está allí. ¿Mi futuro? Ya veré", señaló Vlahovic en Politika.rs.

Luego, afirmó: "Siempre estoy motivado, enfocado en el trabajo y en lo que tengo que hacer para superarme. Siempre ha sido así. El éxito en el fútbol, como en la vida, depende de la cabeza".

"Hasta ahora he logrado marcar los goles que me he propuesto, pero nunca estoy satisfecho. Quizás podría haber hecho más y mejor. Significa mucho para mí igualar a Ronaldo en goles en 2021 (con 33 marcados)", añadió.

Sobre el momento de la Fiorentina, el compañero de Erick Pulgar, comentó: "Lo estamos haciendo bien, tenemos un buen equipo con grandes jugadores y mucho apoyo de la afición".