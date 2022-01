Barcelona insiste hasta el último momento en conseguir jugadores en ofensiva en el mercado de fichajes de invierno en Europa, que cierra este lunes, y una de las incorporaciones que puede estar al caer es la de Pierre-Emerick Aubameyang que en los últimos días se convirtió en opción para el equipo.

Sin embargo, las versiones de prensa tomaron tinte de realidad cuando el delantero hasta el momento del Arsenal aterrizó en la ciudad catalana durante estas últimas horas de la ventana de transferencias. Todo parece indicar que el gabonés es el elegido tras no poder contratar a Álvaro Morata.

La actualidad del ex del Borussia Dortmund está lejos de ser la ideal pues fue apartado por indisciplina en Arsenal y no cuenta para el entrenador Mikel Arteta mientras que no pudo disputar la Copa Africana de Naciones debido a un problema en su corazón que no pasó a mayores.

Según reportan medios españoles, el atacante está dispuesto a rebajarse gran parte de su salario y llegaría prácticamente sin mucho costo por lo que también sirva para que los blaugranas logren inscribirlo sin muchos problemas debido a su delicada situación económica actual.

La temporada de Aubameyang en Arsenal se ha limitado a 14 partidos disputados en los que ha marcado cuatro goles y es por eso que a sus 32 años busca una nueva oportunidad de demostrar su talento, ahora en Barcelona.