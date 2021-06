Celebra el Inter de Alexis y Vidal: Romelu Lukaku confirma que seguirá en la Serie A

Una buena noticia recibieron los hinchas del Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, porque el goleador Romelu Lukaku cortó raíz cualquier rumor sobre su futuro y confirmó que seguirá en el equipo lombardo, a pesar de la salida de Antonio Conte.

Con declaración a la cadena belga VTM, el delantero afirmó que “sí, me quedo en el Inter. No debería decirlo ahora, pero he hablado con el hombre que debería ser el nuevo entrenador. Fue una conversación muy positiva”.

En la misma línea, complementó que “el reto es ganar de nuevo la Serie A. Me siento bien en el Inter. Por fin he ganado algo, me ha gustado y quiero repetir, quizás esta vez con un San Siro lleno”.

De esta manera, Simone Inzaghi, nuevo técnico del Inter, tiene una preocupación menos para conformar el plantel que deberá revalidar el título de la liga italiana y ser serio aspirante en la UEFA Champions League.

Recordemos que el delantero belga aportó con 24 goles en el título de la Serie A y si sumamos todas las competiciones elevó el registro a 30. Por eso, clubes como Chelsea estaban interesados en contratar sus servicios.