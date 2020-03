Medio alemán asegura que Chelsea está interesado en fichar a Manuel Neuer

Frank Lampard tendría en la mira a un experimentado portero alemán para el Chelsea ante el bajo rendimiento de su actual golero, Kepa Arrizabalaga, en la presente temporada.

Según informa el medio Sport Bild, el DT del Chelsea está pendiente a la posibilidad de que Manuel Neuer no cierre su renovación por el Bayern de Múnich y decida un cambio de aires.

De acuerdo a la información del diario alemán, Lampard no estaría contento con el rendimiento del guardameta español y por este motivo podría apostar por el capitán del Bayern Múnich y la selección de Alemania, quien finaliza contrato a final de temporada y aún no ha renovado.

Pese a esta posibilidad, Goal aseguró que Neuer no quiere jugar en el extranjero, por lo que no le interesaría un posible cambio a Londres. De momento no existe nada oficial, puesto que todo fichaje y renovación quedó congelado por el coronavirus.