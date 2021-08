El entrenador Mauricio Pochettino salió al paso de los rumores que dan a Kylian Mbappé fuera del PSG con rumbo a Madrid asegurando que se está entrenando fuerte y que lo ve esta temporada en su equipo y no en otro.

Mauricio Pochettino ni piensa en que Kylian Mbappé se vaya al Real Madrid: "Es nuestro jugador y no veo que no esté aquí esta temporada"

Una de las grandes novelas del mercado de pases en el Viejo Continente es la que protagoniza Kylian Mbappé, el que está a tan solo un año de terminar su vínculo con el PSG y que por tal razón el Real Madrid intenta tentarlo para que parta ahora a España.

El cuadro francés no quiere saber nada con esta posibilidad y hace rato hace fuerzas para que el campeón del mundo firme su renovación.

En tanto, Mauricio Pochettino aseguró este jueves en conferencia de prensa que no quiere saber nada con la posibilidad de perder a Mbappé y que lo ve muy bien entrenando.

Mauricio Pochettino no sólo está preocupado por el debut de Lionel Messi, también sobre la continuidad de Kylian Mbappé



"Le veo motivado, trabajando duro y muy bien para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí esta temporada", afirmó.

Otro rumor que corrió esta semana, es que el propio Mbappé le confesó a sus compañeros que seguirá este año en el PSG, algo sobre lo cual también se le preguntó a Pochettino.

"Yo no estoy en ese grupo de jugadores, nuestras charlas son todas futbolísticas. Tiene un año más de contrato si no renueva, y él me demuestra que está contento con nosotros también", cerró.