El lateral sufrió un fuerte golpe, el que generó preocupación. Sin embargo, el club aclaró que no hay nada grave, por lo que puede estar el fin de semana.

Gabriel Suazo se ha transformado en una de las grandes figuras del Toulouse y así lo dejó claro el fin de semana. En la derrota con el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez por 2-3, el lateral fue uno de los más destacados del partido y dejó números que sacaron aplausos hasta de la propia Ligue 1.

Sin embargo, no todo fue alegría para el ex capitán de Colo Colo. Sobre el final del encuentro recibió un tremendo patadón de Jordan Veretout, que lo dejó con muchas muestras de dolor en la cancha y por la que se temía una lesión. No obstante, este martes en elenco francés respiró un poco más tranquilo.

El golpe recibido por Gabriel Suazo no dejó a nadie indiferente ante la gravedad, pero también ante la nula reacción de la árbitra, que no mostró ni amarilla. "Si miras las rodillas de Zakaria y Gabi, es inaceptable", lanzó Philippe Montanier en conferencia.

El temor se había instalado y en el club se llenaron de preocupación, pero en las últimas horas los exámenes médicos llamaron a la tranquilidad. Así lo confirmó L'Equipe, donde revelaron que desde el Toulouse descartaron un problema mayor.

"Víctimas de 'dos ataques', en palabras de su entrenador Philippe Montanier tras la derrota del Toulouse ante el OM (2-3) el domingo, Zakaria Aboukhlal y Gabriel Suazo están bien. Sufren de simples hematomas", detalló el medio.

De hecho, desde el interior del TéFéCé aseguraron que la situación pasó por "más miedo que daño", por lo que no se descarta una nueva titularidad el fin de semana en la Ligue 1, donde tienen un gran desafío en medio de una semana más que importante.

¿Cuándo juega el Toulouse de Gabriel Suazo?

Con Gabriel Suazo en buenas condiciones, ahora el Toulouse solo piensa en el próximo desafío. Durante esta semana el equipo del lateral chileno tendrá una tarea importante, jugándose cosas tanto en Ligue 1 como en Copa de Francia.

El día domingo 26 de febrero a las 11:00 horas de nuestro país se enfrentan con el Reims por una nueva jornada del campeonato, para luego poner la mira en el choque del miércoles 1 de marzo con el Rodez Aveyron por los cuartos de final del segundo torneo.