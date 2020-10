Mario Salas se defiende de las críticas: "La idea de juego está, hay cosas que no nos han permitir ganar pero que no van por la idea y forma de juego"

Entre el campeonato peruano y la Copa Libertadores, Alianza Lima cosecha cuatro partidos perdidos en línea y no gana desde el 3 de octubre cuando venció al Deportivo Llacuabamba.

Mario Salas ha sido muy criticado y este viernes en conferencia de prensa reiteró que no piensa cambiar su forma de jugar y atribuye el mal rendimiento a otros factores.

"Así la racha sea mala, a esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado, lo que creo que es mejor, es tener matices, pero respetando nuestros principios e idea de juego", afirmó.

En ese sentido el Comandante reitera que si el equipo no rinde no es por su sistema de juego.

"No estoy de acuerdo con la aseveración que indica que aún no se ha podido implementar la idea de juego, la idea de juego está; hay cosas que no nos han permitir ganar pero que no van por la idea y forma de juego, más va por cosas técnicas, conceptuales e individuales", aclara.

Para el final, Mario Salas asegura que su equipo mejora semana a semana.

"Las mejoras de Alianza han sido cualitativas, cuantitativamente no, pero el equipo ha funcionado. La opinión y análisis de los medios son en base a resultados, nuestro análisis es mucho más cualitativo. Yo sigo sosteniendo que Alianza ha mejorado en su forma de jugar", cerró.

Alianza Lima jugará el próximo lunes a las 17:30 ante Ayacucho, la primera fecha de la Fase 2 del Descentralizado.