Mario Balotelli estalla contra la continuidad de la Serie A: “¿Por qué todo esto? ¿Para no perder dinero? ¡Despierten!”

No aguantó más y a través de sus redes sociales Mario Balotelli criticó con firmeza la continuidad de la Serie A, en medio de la crisis y propagación que está viviendo Italia por el coronavirus que a cobrado la vida de 233 personas en aquel país.

En su cuenta de Instagram y con un video el delantero italiano señaló que “paren de escribirme tonterías como ‘vosotros (los futbolistas) están protegidos; ¿Qué cambia jugando o no? ; ¡A puerta cerrada no les pasará nada! Sólo son tonterías”.

“YO AMO EL FÚTBOL MÁS QUE USTEDES, pero jugar significa viajar en autobús, en tren, en avión, dormir en un hotel, estar en contacto con otras personas de fuera del club. Ya no veo a mis hijos por este maldito coronavirus que, como ya saben, viven en Lombardía. Ya es suficientemente angustioso y triste para mí (…) ¿Por qué todo esto? ¿Para divertir a alguien? ¿O para no perder dinero? Paren de bromear, ¡despierten! Con la salud no se juega”, agregó.

Veremos si las autoridades de aquel país escuchan los reclamos del delantero italiano. Por ahora deberá seguir acatando y presentarse a jugar cuando se lo indique su club, Brescia.