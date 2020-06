Marcelo Gallardo se lanza contra las autoridades del fútbol argentino: "No se aguanta más que los jugadores no puedan entrenarse"

Marcelo Gallardo habló de todo con la prensa trasandina y manifestó toda su indignación por actuar tardíamente en los protocolos para una posible reanudación del fútbol.

En conversación con el programa radial Un buen momento que se emite por Radio La Red, el Muñeco sostuvo que "deberíamos haber empezado a dialogar y compartir información hace tiempo para pensar cómo volverá el fútbol. Dentro de los cuidados y protocolos podía empezar a activarse. Se lo manifesté a D’Onofrio. Mi preocupación pasa por el hecho de que no hubo voces oficiales que dijeran dónde estamos parados. Los jugadores y entrenadores tienen voces alineadas con el sentir de que ya no se aguanta más el tema. Se tendría que haber tratado en algún momento".

En esa misma línea, el entrenador de River Plate añadió que "todos ponemos por delante la salud y la vida de las personas. El fútbol es una actividad importante a nivel social y cultura,l pero no imprescindible. Pero de ahí a no hacer nada y quedarnos cruzados de brazos y debatir posibilidades me parece demasiado".

Gallardo se lanzó contra las autoridades del fútbol por actuar tarde en una posible reanudación

Finalmente, Gallardo manifestó su preocupación por el no regreso a los entrenamientos en Argentina: "Los jugadores me preguntan todo el tiempo cuando vamos a poder empezar a entrenar. Entienden también que es un riesgo muy grande el que están corriendo: los futbolistas trabajan con su físico y también están en un gran nivel de exposición. Están expuestos a un montón de cosas. Si esto se sigue estirando más vamos a sufrir muchísimo el día después".

"Nadie está pensando en el día después, que va a ser muy difícil. Todos se creen: 'Vamos a arrancar en las mismas condiciones después que pase esto...'. ¿Pero alguien está evaluando cómo van a volver esos jugadores? ¿Están evaluando en qué momento de su situación contractual van a estar? ¿En qué momento de la Argentina se volverá y si, con una moneda que cada vez se devalúa más, van a querer seguir estando?", cerró.