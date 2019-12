Marcelo Díaz y un nuevo título en Racing: "Estaba en duda para hoy, pero quería jugar y ganar por toda la gente"

Racing de Avellaneda se consagró campeón del Trofeo de Campeones del fútbol argentino, tras vencer por 2-0 a Tigre en Mar del Plata.

Marcelo Díaz fue titular y jugó todo el partido en la Academia pese a que recién se encontraba recuperado de su lesión. Carepato sufrió una dolencia muscular en la pierna derecha, pero alcanzó a ponerse en forma para disputar la final.

"Me entrené a la par de mis compañeros durante toda la semana. En estas instancias no hay dolor ni nada. Me siento muy comprometido con el club y la gente, hay hinchas que duermen fuera del estadio para agarrar una entrada, entonces como no iba a jugar", señaló tras el partido ante el Matador.

Sobre lo mismo, Díaz recordó las finales de Copa América con la selección chilena: "En alguna final contra Argentina también jugué desgarrado, pero hay que estar, en las finales hay que estar. Estaba en duda para hoy, pero quería jugar y ganar por toda la gente de Racing".

Finalmente, el Chelo habló sobre la posibilidad de que Sebastián Beccace reemplace al Chacho Coudet en la banca de la Academia: "Este club merece un buen técnico para seguir creciendo. Debemos tener a alguien que nos siga sacando un mejor rendimiento de lo que ya hizo Eduardo Coudet, que fue magnífico".