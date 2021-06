Aseguran que Chelo Díaz no sigue su carrera en Racing a pesar de ir a la pretemporada: "Se llevó todas las cosas del estadio"

El futuro de Marcelo Díaz parece estar lejos de Racing de Avellaneda, según dio a conocer este miércoles la prensa argentina. Esto porque si bien Carepato viajará a la pretemporada con el equipo a Santiago del Estero, una vez que vuelvan a Buenos Aires el jugador buscará nuevos horizontes.

Así lo aseguraron en TyC Sports, donde dieron detalles de lo que fue la negociación del jugador con la dirigencia del club. "Se le hizo una propuesta económica que no le cerró al jugador, quien hizo una contrapropuesta, pero no no se llegó a acuerdo", aseguraron.

Luego aseguraron que el jugador "se llevó sus cosas del estadio", por lo que cuando regrese de la pretemporada habrá sido su último día en Racing. Como su contrato expira el 30 de junio, aún debía cumplir con los compromisos de la institución.

Al respecto, Juan Antonio Pizzi comentó en el aeropueerto antes del viaje que "nosotros lo consideramos, es un tema que están tratando los dirigentes con su representante. La pretemporada le vendrá bien, ya sea si toma la decisión de seguir con nosotros o ir a otro equipo. Por su trayectoria y por pertencer al club, lo prepararemos de la mejor forma posible".

Chelo Díaz logró un campeonato con Racing cuando llegó al club el 2018. Foto: Getty.

En Argentina aseguran que el jugador no continuará en su país, por lo que está barajando propuestas del extranjero. Hace pocos días, Carepato afirmó que no hay ninguna posibilidad de volver a Universidad de Chile, por lo que el regreso a los azules deberá esperar al menos hasta el 2022.

Marcelo Díaz arribó a Racing el 2018 y logró coronarse campeón de la Superliga al año siguiente. Sin embargo, en los últimos meses no ha tenido continuidad en el club debido a una lesión que lo obligó a operarse.